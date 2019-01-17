Seydikemer'de 'esnafına sahip çık' kampanyası

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, güçlükle ayakta durabilen küçük esnafa destek amacıyla Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' sloganıyla kampanya başlatıldı.

Büyük alışveriş merkezleri karşısında güçlükle ayakta durmaya çalışan küçük esnafı canlandırmak için Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası harekete geçti. 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' adı altında kampanya başlatıldı. İlçenin çeşitli yerlerine bu çerçevede, üzerinde 'İyi günde kötü günde hep beraber olduğun, Seydikemer esnafından alışverişini yap', ' Seydikemer kazansın', 'Üzerimde yok sonra veririm dediğin, kimi zaman anahtarını, kimi zaman çocuğunu emanet ettiğin yerel esnafına sahip çık' yazılı afişler asılıp, stickkerler yapıştırıldı. Kampanya kapsamında, Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından halkın bilinçlendirilmesi için kahvehanelerde de toplantılar organize edileceği de bildirildi. Seydikemer'in ilçe olmasının ardından büyük alışveriş merkezlerinin sayısının arttığını belirten esnaf da vatandaşdan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Kampanya hakkında bilgi veren Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, "Büyük alışveriş merkezlerine karşı küçük esnafların ayakta durması çok zor. Ülkemizin içinden geçtiği bu ekonomik çalkantılı dönemde küçük esnaflarımız sıkıntılı durumda. Hükümetimiz, küçük esnafları düşük faizli kredilerle desteklemeye çalışıyor. Biz de esnafımıza destek olalım istedik. Herkesi kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de kampanyaya destek verilmesini istedi.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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