Şevkin, vatandaşların sorunlarını dinledi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, mahalle mahalle gezerek vatandaş ve esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerinde bulundu.CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Parti Meclisi (PM) Üyesi Yaşar Seyman, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'la birlikte Yozgat'ta iki günlük çalışma programı düzenleyen Dr. Şevkin, sivil toplum örgütlerinden, vatandaşlardan Yozgat'ta CHP kadrolarını desteklemeleri çağrısında bulundu.SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YOLA KOYULDUYozgat çalışmalarının ardından gece saatlerinde Adana'ya dönen Müzeyyen Şevkin, sabahın ilk ışıklarıyla Adana sokaklarında gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. İlk olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şubesi'nde Başkan Şükrü Şahin ve üyelerle bir araya gelen Şevkin'in ikinci durağı Akkapı Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin (AKYED) sevgi ve dostluk etkinliği oldu. AKYED Başkanı Hüseyin Cömertpay, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle, vatandaşlarla bir araya gelen Şevkin, sevginin, dostluğun toplumun tüm kesimlerine yansımasını diledi.DERİN BİR EKONOMİK KRİZ VARAkkapı'dan sonra Mıdık, Hadırlı, Emek ve Yavuzlar mahallelerinde evlerde, kıraathanelerde, işyerlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Şevkin, halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sıraladı. Vatandaşın derin bir ekonomik krizle yaşamak zorunda bırakıldığını dile getiren Şevkin, halkın mutfak ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini ifade etti. Şevkin, gezilerinde marketlerde fiyat araştırması da yaptı. Son bir ay içinde tuvalet kağıdının 25 liradan 45 liraya, bebe bisküvisinin 9.50 liradan 13 liraya, bebek devam sütünün 35 liradan 46 liraya, toz deterjanın 32 liradan 44 liraya, şampuanın 10.50 liradan 16 liraya, sıvı bulaşık deterjanının 4 liradan 6.50 liraya, çocuk bezinin (ortalama) 29 liradan 40 liraya, ıslak mendilin 3 liradan 6 liraya, sıvı yağın (5 kg) 30 liradan 40 liraya ve normal bir defterin ise 2.25 liradan 4.50 liraya yükseldiğine tanık olan Şevkin, içecek ve tekel gruplarında da büyük bir artış yaşandığını yerinde inceledi. Doların biraz gerilemesine rağmen benzin ve mazot fiyatlarının artışta hız kesmediğini vurgulayan Dr. Şevkin, enflasyonla mücadelenin popülist yaklaşımlarla çözülemeyeceğini, sorunun devlet politikası olduğunu belirtti.

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