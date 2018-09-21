Şevkin: Mutfaktaki yangın büyüyor

ADANA, () - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ocak ayından bu yana tüm sebze-meyve, yiyecek-içecek, gıda, temizlik ve mutfak malzemelerine yüzde 90'lara varan zam yapıldığını belirterek, "Mutfaktaki yangın büyüyor"dedi.

Merkez ilçesi Yüreğir'deki Otogar esnafı ile Seyhan ilçesi Baraj Yolu'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Müzeyyen Şevkin, esnafın sorunlarını dinledi. Şevkin'e krizle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle zor günler geçirdiklerini, kentkart ödemelerinin geciktiğini, yakıt fiyatlarının yükseldiğini, mahallelerin genişlemesine rağmen yeni hatlar açılmadığını anlatan minibüs esnafı, yolculara su bile dağıtamayacak noktaya geldiklerini ifade etti. Esnafın da vatandaşın da krizin geldiği noktayı çok iyi analiz ettiğini vurgulayan Şevkin, bin 603 lira olan asgari ücrette tek kuruş artış yaşanmamasına rağmen Ocak ayından bu yana tüm sebze-meyve, yiyecek-içecek, gıda, temizlik ve mutfak malzemelerine yüzde 90'lara varan zam yapıldığını ifade etti. Şevkin ise, "Şoför esnafı; mazot, lastik, yedek parça fiyatlarına, börekçi, simitçi, fırın esnafı; un, peynir, yumurta, yağ fiyatlarına gelen ve yüzde 90'lara varan zamlardan sonra ne yapacağını şaşırmış durumda. Siz manipülasyon demeye devam edin, vatandaşın mutfağındaki yangın büyüyor. Bilin istedim"dedi.

Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik programın tam anlamıyla bir fiyasko olduğunu vurgulayan Şevkin, programa göre işsizlik oranı beklentisinin 2018 için yüzde 11,3, 2019 için yüzde 12,1, 2020 için yüzde 11,9, 2021 için ise yüzde 10,8 olarak açıklandığını, oysa işsizlik oranının geçen Haziran ayında yüzde 10.2 olduğunu hatırlattı. Bu durumda 2019 yılında resmi işsiz sayısının 4 milyonu aşacağına dikkat çeken Dr. Şevkin, bir yıl içerisinde 1 milyona yakın insanın işini kaybedeceğini ya da iş gücü piyasasına yeni katılanların iş bulmakta zorluk çekeceğini vurguladı. Dr. Şevkin, 2001 krizinde bile işsizlik oranının en fazla yüzde 10.1 seviyesinde olduğunu belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları için ekonomik büyüme tahminlerini düşürdüğünü anlatan Şevkin, "OECD, Türkiye için 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 3,2'ye, 2019 yılı için ise yüzde 4,9'dan yüzde 0,5'e çekti. OECD, Türkiye piyasasındaki olumsuzluklar nedeniyle ekonominin belirsizliğine işaret ediyor. Daha önceden 2018 yılı için dolar tahminini 4.91, 2019 yılı için ise 5.59 olarak açıklayanlar, bugün doların 6.21 seviyesinde olduğunu unutmamalıdır. Doların ateşini düşürmek için faiz oranlarının yükseltilmesi de vatandaşa ayrıca bir külfet oluşturmuştur. İktidar erki yanlış ekonomi politikalarından sonra vatandaşa 2018'in son aylarında ve 2019 yılının tamamında 'bizden hiçbir şey beklemeyin' demeye getirmiştir. Kriz yok diyenler ekonomik krizin çok ötesine geçtiğimiz gerçeğiyle hareket etmezse vatandaşı daha zor günler bekliyor olacak" dedi.

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