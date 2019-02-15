Şevkin: 500 bin inşaat işçisi işsiz

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de yaşanan iş cinayetlerinin sona erdirilmesi için yetkilileri görev davet etti.Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde yaşanan olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurul salonunda öğrenen Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz aldı. Şevkin, "Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin de yaralandığı bilgisini aldık. Ölen işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar dilerim" dedi.Türkiye genelinde 500 bin inşaat işçisinin işsiz durumda olduğuna dikkat çeken Şevkin, "İnşaat İşçiler ya işsiz kalıyor ya da yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerine kurban ediyor. Türkiye'de en çok iş cinayeti inşaat işçileri arasında yaşanıyor. Açlıktan ölmek ile iş cinayetlerine kurban gitmek arasında sıkışan inşaat işçilerimizin sorunları çözülmelidir. Başta kamu binaları olmak üzere tüm inşaatlarda yaşanan iş cinayetlerinin artık son bulması için yetkilileri görev davet ediyorum" diye konuştu.

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