Şevket Can, çalışmalarını aralıksız sürdürecek

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Şevket Can, Tarsus'ta birliğin, huzurun ve güvenin adresi olduklarını, 31 Mart'a kadar durmadan çalışacaklarını söyledi.

Başkan Can, ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de düzenlenen seçim ofisinin açılışında halka hitap etti. Belediyeciliği çok iyi bildiğini ve Tarsus'taki hizmetlerini sürdüreceğini belirten Can, "Rabbim hakkımda hayırlıysa bu görevi bizlere nasip et. Hırs yapmıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için rabbime binlerce şükürler olsun. Bu yeter bize. Biz ayrım yapmadık, ayırmadık. Biz birliğin, huzurun, güvenin adresiyiz. 336 bin belediye başkanı olduk. Acılarını yüreğimizde hissettik, sevincine ortak olduk. Bu günlere kolay gelmedik. 31 Mart'a kadar durmadan çalışacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozdurmasın. Huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozdurmasın" dedi.

Konuşmanın ardından seçim ofisinin çalışı kurdelesi kesildi.



