Sevgiliye sağlıklı hediye 'himalaya tuz' lambası

KAYSERİ'de, sağlık açısından faydaları ile bilinen 'himalaya tuzu'ndan yapılan lambalar ilgi gördü.Pakistan’ın Himalaya Dağları’ndan doğal yollarla elde edilen ve evleri süsleyen 'himalaya tuz' lambasına son günlerde yoğun ilginin olduğu belirtildi. Tuz lambaların evlerde kirli havayı temizleyerek astım, bronşit gibi solunun yolları rahatsızlıklarının yanı sıra alerji ve cep telefonu ve bilgisayarlardan yayılan radyasyonu da önlediği ifade edildi.Himalaya tuz lambasının, havadaki zararlı maddeleri kendinde toplayarak daha bulunduğu ortamı sağlıklı hale getirdiğini ifade eden ve doğal taş işiyle uğraşan esnaf Abdullah Ayhan (30), "Bu doğal lambalar son aylarda yoğun ilgi görüyor. İçerisine düzenekle ampul yerleştiriyoruz. Fişe takılan kablo ile birlikte lambamızı düğmesinden açıp, kapatabiliyoruz. Evlerde hem sağlıklı hem de şık bir görünümü oluyor. Özellikle gece lambası olarak kullanılıyor" dedi.Himalaya tuz lambalarını farklı boyutlarda ve şekillerde satışa sunduklarını dile getiren Ayhan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgililerine farklı hediye almak isteyenlerin de tercihi olduğunu ifade etti. Ayhan, "Bu lambalar hem farklı hem şık hem de sağlıklı. Sevgililer Günü için farklı hediye almak isteyenler de ilgi gösteriyor. Biz de sevgilisine sağlıklı hediye almak isteyenlere tavsiye ediyoruz" diye konuştu.Öte yandan lambaların fiyatları ise boyutlarına göre 45, 60 ve 100 TL arasında değişiyor.

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