Sevgililere özel halılar ilgi görmedi

İZMİR'de, fotoğrafçı Hakan Yuca'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle müşterilerinin resimleri dokuttuğu halılar, beklenen ilgiyi görmedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışlarını arttırmayı hedefleyen tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, sevgililere özel kampanyalar yaptı. Çiftlerin en özel anlarını ölümsüzleştiren fotoğrafçı Hakan Yuca da onlara kalıcı bir hatıra sunmak için resimlerini halının üzerine dokutmaya başladı. Sevgililer Günü nedeniyle 'bir alana bir bedava' fırsatı sunan Yuca, siparişlerde beklediği ilgiyi göremedi. En küçükleri olan 35x45 santimetre boyutundaki halıları 120 liradan sattığını anlatan Hakan Yuca, "40x60 santimetre halı 150 lira, 50x70 santimetre halı ise 200 lira. Müşterilerim istediği fotoğrafı cep telefonundan bize ulaştırdı. Tasarımı yapıp onay aldıktan sonra dokuma kısmına başladık. Yaklaşık 4 günde siparişleri teslim ettik. Çiftlere bu güne özel aynı halıdan iki tane dokuduk. Ancak umduğumuzu bulamadık. İşlerimiz zaten az. Özel gün vesilesiyle bir hareketlilik olsun istedik ve bu kampanyaya başladık. Tanıtım da artar diye düşündüm ama sipariş verenlerin sayısı 5'i geçmedi" dedi.

Fotoğrafları renkli olarak da dokuduğunu belirten Yuca "Renklileri 50x70 santimetre boyutunda 250 liradan, 40x50 boyutunda ise 200 liradan satışa sunduk. Pamuk ipiyle dokuma yapıyoruz. Dükkanımızın önünde sergilediğimiz dokuma halılar yıllardır duruyor. Yağmurun, güneşin altında hiçbir zarar görmedi. Halılarımız evladiyelik. Kirlendiğinde halı yıkar gibi yıkayabilirsiniz. Programı var, makine dokuyor. Biz sadece fotoğrafı bilgisayara yüklüyor ve ipleri makineye bağlıyoruz" diye konuştu.

2008 yılından beri Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yaptığını söyleyen Hakan Yuca, asıl işinin fotoğrafçılık olduğunu söyleyerek, vesikalık dışında dış çekimler de yaptığını dile getirdi. Saat, bardak ve tabağa baskı yaptığını belirten Yuca, şunları anlattı:

"Fotoğrafları puzzle olarak da kullanıyoruz. Yaz aylarında şehir dışından gelenler ve turistler nedeniyle işlerimiz daha yoğun oluyor. Çarşıda genel bir durgunluk var. Bizim işlerimiz azsa yanımızdaki esnafın da çok açık olmuyor. Bu 14 Şubat'ta da bir hayal kırıklığı yaşadık."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI