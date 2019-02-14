Sevgililer Gününe özel balon mesaisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kırmızı kalp şeklinde balon satan seyyarlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çarşı pazarda hareketlilik yaşandı. Seyyar satıcılarda Sevgililer Gününe özel ürünleri satışa sundu. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Sevgililer Gününe özel kırmızı kalpli balon satan 2 satıcı da ilginç bir görüntüyü beraberinde getirdi. Kırmızı balonlarla kent sokaklarında ilerleyen satıcıları bir anda karşılarında gören vatandaşlar da onları meraklı gözlerle izledi. Balon fiyatının ise 10 TL olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI