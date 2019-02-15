Sevgililer Günü’nde Mehmet Güreli’den caz ziyafeti

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde usta müzisyen Mehmet Güreli, Sevgililer Günü’ne özel konser verdi. Konsere katılanlar Güreli’nin parçalarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, caz müziğinin ustalarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Caz Tatili’nde sanatçı Mehmet Güreli Sevgililer Günü’ne özel konser verdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki konser öncesinde Nilüfer Belediyesi Tango Atölyesi dansçılarından İrem Güzel ve Hüseyin Öztaş sergiledikleri Arjantin tango performansıyla sanatseverlere güzel bir sürpriz yaptı.

Resim, sinema ve edebiyat alanında da eserler üreten sanatçı Mehmet Güreli, sevilen şarkılarını müzikseverler için bu kez caz formunda sundu. Konseri izleyenler keyif dolu bir gece yaşadı.

Güreli’nin ayakta alkışlandığı gecenin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Caz Tatili’ne renk katan sanatçıyı etkileyici performansı için çiçek vererek kutladı.

Kentin sosyal ve kültürel yaşamına farklı bir soluk getiren Uluslararası Nilüfer Caz Tatili 17 Şubat’ta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek Omer Avital Qantar konseri ile sona erecek.

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