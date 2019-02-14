Sevgililer Günü'ne özel çikolatalara ilgi

KAYSERİ'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalp şeklinde kutu içlerine hazırlanan ve üzerinde 'Seni Seviyorum' ve 'Hayatımın Anlamı' yazan çikolatalar ilgi görüyor.

Kayseri'de işletmeci Mehmet Çarşıbaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgisine sürpriz yapmak isteyenler için farklı bir çalışma yaptı. Çarşıbaşı, farklı içerik ve kutulara sahip olan sütlü, fındıklı ve fıstıklı çikolatalar üretti. Üzerinde, Seni Seviyorum' ve 'Hayatımın Anlamı' yazan çikolatalar büyük ilgi gördü. Mehmet Çarşıbaşı, ilginin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "İçerik olarak kalpli olmak üzere birçok renkte hazırladığımız çikolataların fiyatları 15 TL'den başlıyor ve 130 TL'ye kadar kutulu çikolatamız var. Sevgililerin ağızlarını ve gönüllerini tatlandırmak için yaptığımız çikolatalar fındıklı ve fıstıklı olarak hazırlanıyor. Bazı çiftler, kutuların üzerine kendi resimlerini de yaptırabiliyor. Ayrıca Çölyak hastası olan sevgililer içinde glütensiz şeker ve çikolatalar hazırladık" dedi.

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