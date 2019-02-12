Sevgililer Günü'ne özel ayı ve pandalar ilgi görüyor

KAYSERİ'de Sevgililer Gününün vazgeçilmez hediyeleri arasında yer alan oyuncak ayılar ve pandalar bu yıl da ilgi gördü.14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hediyelik eşya satan dükkanlarda yer alan oyuncak ayılar, her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi görüyor. Bu özel günün adeta vazgeçilmezi olan rengarenk oyuncak ayılar farklı modelleri ile raflardaki yerini aldı. Üzerinde kalp olan ve ‘Seni seviyorum’ şeklinde aşkı ifade eden sözcükler olan oyuncak ayılar, sevgililerin unutulmaz hediyeleri arasındaki yerini koruyor. Kayseri Yer altı Çarşısında hediyelik eşya işiyle uğraşan Mustafa Abbasoğlu (82), Sevgililer Gününe özel ayıların fiyatının boyutuna göre 50 ila 350 TL arasında değiştiğini söyledi. Diğer yandan Abbasoğlu, ayılara sevimli pandaların da eklendiğini belirterek, “Oyuncak ayılar Sevgililer Gününün vazgeçilmezi.” dedi.

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