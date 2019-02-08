Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 14 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de 'Sevgililer Günü Konseri' ile sanatseverin karşısına çıkacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Işılay Meriç Karataş ve Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol, tenor Baha İşler ve Enis Ok'un sahne alacağı konserde, aşka dair parçalar seslendirilecek. Sevgi ve aşkın, sanatın büyüsü ile anlatılacağı bu özel konserde orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçıları Mithat Uz ve Ziya Güçkan, gitarda misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş ve davulda misafir sanatçı Şafak Sema yer alıyor.

Fiyatları 10, 15, 20 ve 25 TL arasında değişen gecenin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.