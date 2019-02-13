'Sevgililer Günü' için kalpli çikolata

AKSARAY'da 'Sevgililer Günü' için hazırlanan el yapımı kalpli çikolatalar ilgi gördü.

Aksaray'da bir yıl önce açtığı iş yerinde çikolata üretip satan 2 çocuk annesi Dilek Akgün'ün kişiye özel hazırladığı çikolatalar, gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. 'Sevgililer Günü' içinde özel ürünler üreten Akgün, '' Sevgililer Günü için hazırladığımız kalpli çikolatalar şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. İnsanlar sevgilerini artık çikolatayla yansıtıyor. Kalp şeklindeki çikolataları boyutlarına göre 25 ila 50 lira arasında değişen fiyatlara satıyoruz.''dedi.



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