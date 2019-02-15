Sevgili Günü'ne tangolu kutlama

İZMİR'de Sevgililer Günü tangoyla kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Salgun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen "Sevgililer Günü" konseri, Arjantin tango müziğinin en belirgin üç formu olan tango, milango, vals ve unutulmayan Türkçe tango eserlerle izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. "Bir Tango Yolculuğu" adlı konserde solo ve düet yapan Dilek Türkan ve Teyfik Rodos büyük beğeni toplarken, seyirciler de sanatçılara eşlik etti. Salonun akustiğiyle yankılanan Türk ve Arjantin tangoları dakikalarca ayakta alkışlandı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF