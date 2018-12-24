BURSA’da Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak faydalanması amacıyla hayata geçirdiği ‘Sevgi Mağazası’ yüzleri güldürüyor. Proje sayesinde vatandaşların dayanışma duygusunu perçinlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘’Bu proje sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı oluyoruz’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Sevgi Mağazası’ projesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafetin hiçbir ücret ödenmeden alınabildiği mağaza, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi’nde hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren mağazaya gelen vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan 2018 yılında 5 binden fazla vatandaş faydalandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırsever vatandaşlarımız, kullanabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarını Sevgi Mağazası’na bağışlıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bu mağazamızdan ücretsiz olarak giyim ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyoruz. Bu proje sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı oluyoruz. Mağazamızdan her yaştan vatandaşımız faydalanabiliyor” şeklinde konuştu

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