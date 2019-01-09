Sevgi Kanan anısına musiki konseri

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA Gülnihal Musiki Derneği, bir süre önce hayatını kaybeden Dernek Başkanı Meriç Kanan'ın eşi ve aynı zamanda dernek faaliyetlerini organize edip, konserlerinde sunuculuk yapan Sevgi Kanan anısına konser düzenledi.

Adana Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere musikiseverler büyük ilgi gösterdi. Koro şefliğini İhsan Serintürk'ün yaptığı konserde Hüzzam, Kürdi, Rast ve Hicaz makamlarında sevilen eserler seslendirildi. İki bölümden oluşan konserin sonunda koro, izleyenlerin alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

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