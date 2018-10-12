Sevgi İziyle Güvendesiniz

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediyesi, Alzheimer ve otizm gibi hastaların kaybolmalarının önüne geçmek ve kaybolanları da yakınlarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Sevgi İzi Projesi'ne devam ediyor.

Kaybolma riski taşıyan hastaları güvence altına almak amacıyla başlatılan ve Türkiye geneline yayılan Sevgi İzi Projesi, Niğde Belediyesi’nin girişimleriyle kentte sürdürülüyor. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak projeden yararlanmak isteyen vatandaşlara sisteme kayıtlı numaralar verilerek daha güvende olmaları sağlanıyor. Bu kapsamda iki kişinin daha yararlandığı proje kapsamında Belediye Başkanı Rifat Özkan da sevgi izi yapılırken vatandaşların yanında oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özkan; “Türkiye genelinde uygulanan bir projeye Niğde Belediyesi olarak dahil oluyoruz. Vatandaşımızın bileklerine sevgi izi diye tabir ettiğimiz dövme usulüyle yazılan numaralar yazılıyor, ihtiyaç olmasını arzu etmeyiz olaki bir kaybolma anında insanlarımızın daha kolay ulaşabilir ve bulunması noktasında sevgi izi yardımcı oluyor. Adreslerinin ve tüm bilgilerinin oluşturulduğu künye 0530 151 31 51 numaralı telefona bildirilerek vatandaşlarımızın herhangi bir tehlike olmaksızın emniyet ve belirli sivil toplum kuruluşları tarafından adreslerine ulaştırılacak. İstenmeyen durumların gerçekleşmemesi ve hayatı daha kolay hale getirmek için tedbir olarak oluşturulan bir proje. Bugüne kadar projemizden 118 vatandaşımız yararlanmak için kayıt yaptırmıştır” dedi.

Alzheimer hastası olan Münire Tekeli isimli vatandaş uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirerek, “Sevgi izini çoktandır yaptırmak istiyorduk. Bugüne nasip oldu. Yalnız yaşadığım ve yaşımda ilerlediği için yaptırmak istedim” diye konuştu. Kalp hastası Esra Yıldız ise, “Kalp hastası olduğum için yaptırmak istedim. Kendimi daha güvende hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

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