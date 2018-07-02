Sevgi Evleri’nde kalan çocuklardan sahipsiz can dostlarına ziyaret

BURSA’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

‘Bursa’nın Doğasında Bilimin Doğasını Keşfediyorum’ projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde kalan 30 çocuk Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek can dostları ile vakit geçirdi. Yaşları 12 ile 13 arasındaki çocuklar, etkinlik kapsamında doğal yaşam merkezini gezip hayvanları severken, barınak yetkilileri de çocuklara, başıboş veya yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği ve nereye haber vermeleri konusunda bilgiler aktaradı. Hayvan hakları ve hayvanlardan bulaşan hastalıkların anlatıldığı etkinlikte, çocuklar, barınaktaki hayvanları severek, atlara bindiler. Çocuklar, etkinlik boyunca doyasıya eğlendi.

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