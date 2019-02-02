ADANA'da sevgi evlerinde kalan çocuklar "Floor Curling" sporuyla tanıştı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘‘Gençlik Projeleri Destek Programı’’ kapsamında düzenlenen ‘‘Curling ile Strateji Oyunu’’ isimli projenin tanıtımı amacıyla Sevgi Evleri’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Çalışma ve Sosyal politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Çukurova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç ile ilgili kurum müdürleri de katıldı. Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklara ‘’Floor Curling’’ in tanıtıldığı etkinlik sırasında renkli görüntüler yaşandı. Beyhan Demirtaş, tanıtımın ardından sevgi evlerinde kalan çocuklara birçok branşta verilen kurslarda apılan çalışmaları inceledi. Demirtaş, ülkenin geleceği olan çocuklar için güzel projelerin düzenlenmesinden çok memnun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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