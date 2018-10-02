SESOB Başkanı Köksal'dan jandarma ziyareti

SİVAS, ()-SİVAS Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ,Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay İdris Tataroğlunu ziyaret etti.

Niğde İl Jandarma Komutanı iken Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay İdris Tataroğlunu ziyaret eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette odanın çalışmaları hakkında Albay Tataroğlu'na bilgi veren Başkan Beşir Köksal, esnaf teşkilatı olarak güvenlik güçleriyle de uyumlu çalıştıklarını her zaman ilimizin huzurunu ve asayişini sağlayan güvenlik güçlerini önemsediklerini söyledi. SESOB Başkanı Beşir Köksal, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak gerek merkezde gerekse de ilçelerimizde Emniyet ve Jandarma teşkilatımız ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Mesai mefhumu gözetmeksizin huzur ve güvenliğimizi gece gündüz sağlayan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan değerli komutanımız Jandarma Albay İdris Tataroğlu'na da yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ise Cumhuriyetin temellerinin atıldığı güzel bir şehirde görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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