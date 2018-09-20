Servisçi esnafına seminer

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde öğrenci servis şoförlerine yönelik seminer düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Manavgat'ta bulunan servisçi esnafına Manavgat Servisçiler Odası'nın koordinesinde İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bölge Trafik Amirliği tarafından seminer gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, Manavgat Bölge Trafik Amiri Ahmet Korkmaz, Manavgat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Fatih Sanay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Tepe ve servisçiler katıldı.

Seminerde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Tepe, polis memuru Yusuf Yılancı, uzman jandarma Hakkı Haliç ve Manavgat Rehberlik Araştırma Merkezi'nden Soner Hakkı Akın tarafından katılımcılara yönetmelikler, servis esnafının uyması gereken kurallar, güvenli taşımacılık, taşımacılık için gerekli evraklar, taşıt ve sürücüyle yardımcı personelde aranan şartlar, trafik ve öğrenci taşımacılığıyla ilgili kanununda yapılan değişiklik hakkında bilgiler verildi.

FOTOĞRAFLI