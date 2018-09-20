Servis şoförlerine eğitim

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılında güvenli servis taşımacılığı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Finike Şoförler Odası tarafından Cengiz Topel İlkokulu salonunda gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi Şube Müdürü Özgür Durmaz, Finike Şoförler Odası Başkanı Ziya Aydemir, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servisi araç şoförleri katıldı.

2018- 2019 eğitim öğretim yılında güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması, okul servis aracı kazalarının yaşanmaması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından videolarla destekli bir sunum yapıldı.

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