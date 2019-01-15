Servis şoförleri okuldaki karı temizledi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi’nde okul servis şoförleri okul bahçesinde biriken karları temizledi.

Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay, “Gece başlayan kar yağışı dolayısıyla okulumuzun bahçesine biriken karı öğrencilerimizin giriş çıkışında sıkıntı olmaması için okulu personellerimizle temizleme çalışması yapıyoruz. Servis şoförlerimiz de ‘okul bizim okulumuz öğrenciler bizim çocuklarımız’ diyerek kar temizleme çalışmalarına katılarak, okulumuz bahçesindeki karı temizlememize yardım ettiler. Okul personellerimiz ve okulumuz servis şoförlerine yardımlarından dolayı teşekkür e diyorum” dedi.

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