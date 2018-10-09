Servis araçlarına denetim

YALOVA Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Zabıta Trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, personel servislerinin de denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yönetmeliğe uymayan servislere cezai işlem uygulandı.

Başta çalışma ruhsatı ve güzergâh izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, okul servis araçlarında da araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, rehber personel bulundurup bulundurmadıkları, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı ‘Dur’ lambasının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Araç yaşı, araç bakım onarım takip formunun da denetlendiği incelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığı da incelendi.

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