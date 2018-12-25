Sertifikalı turizmciler

MERSİN, () – MERSİN Valiliği koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Mersin Üniversite tarafından yürütülen 'İstihdamda Akademik Seferberlik' ve 'Hedef: Turizmde İstihdam' projelerinin kapanış toplantısı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sabahattin Kahraman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Turizm İşletmeciliği Dernek Başkanı Hamit İzol, öğretim elemanları ve proje kapsamında sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

Türkiye’deki işsizlik sorunun çözümü için bu projelerin yürütülmesinin önemine değinen Vali Su, "Mersin’de güzel projeler gerçekleştiriyoruz. SODES projeleri de bunlardan bir tanesi. Toplamda; istihdam, sosyal politikalar ve gençler ile ilgili olan 52 adet SODES projesini hayata geçirdik. İşsizlik sorunu maalesef mesleksizlik ya da iş beğenmeme durumlarından kaynaklanıyor. Çalışmak isteyene iş mutlaka var. Gerçekleştirdiğimiz bu projeler ile gençlerimizin iş bulması çok daha kolay. İşte bu SODES projeleri ile bizler de gençlerimizin istihdam sorununa çözüm olmaya çalışıyoruz" dedi.

Günümüz dünyasında gençler arasında işsizliğin en dikkat çeken olgulardan birisi olduğunu ve bunun çözümü için çalıştıklarını ifade eden Rektör Çamsarı, "Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın şartlarından biri vasıflı iş gücünü geliştirmektir. Bu anlamda bireylere bilgi, yetenek ve uygulama konusunda yeterlilik sağlayan mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması en önemli görevlerimizden birisidir" diye konuştu.

Üniversite olarak, yaklaşık 2 yıl önce bu SODES projelerini hazırlarken bu sorunun çözümü üzerinde önemle durduklarını kaydeden Çamsarı, buna benzer ortak proje faaliyetlerinin devamı konusunda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 10 öğrenciye sertifikaları Vali Su ve Rektör Çamsarı tarafından verildi. Daha sonra düzenlenen kokteylde ise kursiyerlerin katkısıyla hazırlanan pasta ve ikramlar konuklara sunuldu.

Ardından 'Hedef: Turizmde İstihdam' projesi kapsamındaki dersleri yürüten, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Gürkan Akdağ, Öğretim Görevlileri Cevat Ercik, Adem Yetim, Kemal Enes ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serdar Şen, Proje Sekreteri Kayra Suna Tural’a Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Taştan tarafından plaket verildi.

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