Sertifikalı çobanlar geliyor

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Sürü yöneticiliği kursu'nu başarıyla tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıgöl'ün Özpınar Mahalliesi'nde sürü yöneticiliği kursu düzenlendi. Kursa 25 kişi katıldı. Katılımcılara toplam 104 saat boyunca, 'İş sağlığı ve güvenliği', 'sürüyü yönlendirme', 'sürünün beslenmesi' ve 'sürü bakım işleri' ve 'sürünün sağlığı' konularında bilgiler verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç ve Kurs Öğretmeni Kemal Savran sertifikalarını dağıtıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, Özpınar Mahallesi'nin ardından 35 kişinin başvurduğu Ahmetağa Mahallesi'nde de önümüzdeki günlerde sürü yöneticiliği kursu açacaklarını söyledi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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