Serik'ten Kepez'e ziyaret

ANTALYA, () - BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor yönetiminden Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Kulüp Başkanı Rakip Utan, Kulüp yönetim Kurulu üyesi Durmuş Durmaz, Kulüp Müdürü Halil Kirli, Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürü Engin Ak, Play-off mücadeleleri öncesi Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Antalya için sporun konuşulduğu ziyarette Serik yönetimi, Bölgesel Amatör Lig play-off müsabakalarına Başkan Ünlüoğlu'nu davet etti. Antalya'da iki rakip takımın spor için bir araya gelmesinden dolayı memnuniyetini belirten Ahmet Ünlüoğlu, “Serik Belediyespor'a play-off müsabakalarında başarılar diliyorum. Antalya'nın takımını 3'üncü Lig'de görmek bizleri çok mutlu edecek. Bizler de iadeyi ziyaret yaparak, play-off müsabakalarında yanlarında olacağımızı belirteceğiz" dedi.

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