Serik'te zabıtadan fiyat denetimi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi zabıta ekipleri marketler, haller, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde fiyat denetimi gerçekleştirerek, rapor tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçen Serik Belediyesi ekipleri, marketler, haller, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

'DENETİMLERİ SIKLAŞTARDIK'

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi. İlçe genelinde bulunan hal ve marketlerde günlük denetimlerin yapıldığını belirten Çalık, "Ekipler ilçe genelindeki meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor" dedi.

Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Çalık, "Zabıta Müdürümüz Benan Durmaz nezaretinde ekiplerimiz ilçede bulunan yaklaşık 30 büyük markette denetim yaptılar" diye konuştu.

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