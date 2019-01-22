Serik'te yol çalışmaları

SERİK, () - SERİK Belediyesi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Serik'in en uzak, kırsal mahallelerine hizmet götürmek için çalışma yapan Serik Belediyesi, çalışmalarını kışın da sürdürüyor. Ekipler yeni yollar yapmakla birlikte mevcut yolları da modern hale getiriyor.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, şehirde yol sıkıntısının kalmaması için zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların sürdüğünü söyledi. İlçe merkezi başta olmak üzere tüm kırsal mahalleleri asfaltla donattıklarını belirten Çalık, "İlçemizde göreve geldiğimiz andan itibaren her alanda yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. Serik'te en çok konuşulan sıkıntıların başında yol çalışmaları geliyordu. Bu nedenle yollar konusuna titizlikle eğildik" dedi.

Serik'te asfalt ihtiyacının çok olmasından dolayı asfalt plenti kurduklarını belirten Başkan Çalık, "Hatırlanacağı üzere belde belediyelerimizle 2014 seçimleri sonrası tek çatı altında toplandık. Dolayısıyla hizmet alanımız genişledi. Buna rağmen yolu olmayan kırsal mahallelerimizin ulaşım sorununu çözerek, sıcak asfalt ile tanıştırdık" diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarına aldırmadan yol çalışmalarının sürdürdüğünün altını çizen Başkan Çalık, şöyle dedi:

"Bu yıl kış mevsimi çok sert geçiyor. Fakat olumsuz havaya rağmen vatandaşımıza her türlü hizmeti götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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