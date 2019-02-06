Serik'te yaya önceliği uygulaması yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulaması yapıldı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde uygulanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesinin uygulaması yapıldı. Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğüne uyulması ve yayaların yaya geçitlerini kullanılmasının teşvik edilmesi, yayaların güvenli şekilde yaya geçitlerini kullanmaları hakkında sürücülere ve yayalara polis ve jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama yaparken, okul önlerinde öğrencilerin yolun karşısına geçişlerine de yardımcı oldu.

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