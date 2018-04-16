Serik'te Turizm Haftası kutlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası törenle kutlandı.

Her yıl 15- 20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla Serik'teki etkinlikler Kadriye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Programa, Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, Ak Partili belediye meclis üyeleri Kani Demir ve Adnan Yılmaz, BETUYAB Bölge Müdürü Bekir Aktaş ve daire müdürleri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Kaymakam Haluk Şimşek ile BETUYAB Bölge Müdürü Bekir Aktaş yaptı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi, şiir ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Hafta dolasıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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