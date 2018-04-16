Serik'te Trafik Dedektifleri Projesi toplantısı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitici olacak polis memurlarının eğitime alındığı 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi' toplantısı yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile bir akaryakıt şirketi işbirliğinde düzenlenen 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi' toplantısı yapıldı.

Eğitime Türkiye'nin dört bir yanından katılan 155 trafik polisi, trafik dedektiflerini yetiştirmek üzere eğitim alacak ve proje eğitmeni olacak. 5'er günlük 2 grup halinde gerçekleşecek eğitici eğitimlerinin sonunda sertifika alacak polis memurları, görev yaptıkları illerin okullarında Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak.

Gruplar halinde teorik ve interaktif olarak alanında uzman eğitmenler tarafından 8 ayrı sınıfta verilecek eğitimlerde Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati, Gelişim- Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları üzerinde durulacak.

Toplantının açılışında konuşan akaryakıt şirketinin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Trafik Dedektifleri Projesi'ni yaklaşık 4.5 yıldır büyük özveriyle sürdürdüklerini söyledi. Aydın, "Projemizde bu güne kadar 3- 17 yaş arasında 4 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi vererek Trafik Dedektifi ilan ettik" dedi.

Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığında görevli Emniyet Müdürü Tolga Hakan da Emniyet Genel Müdürlüğü olarak şu ana kadar 3 milyon 728 bin 600 öğrenciye trafik eğitimleri verdiklerini anlattı.

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