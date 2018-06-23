Serik'te THM Korosu konseri

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Türk Halk Müziği (THM) Korosu konser verdi.

Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin öğretmen, öğrenci, avukat ve çeşitli alanlarda hizmet veren ve dernek çatısı altında toplanan gönüllülerden oluşan THM Korosu konseri Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Konser öncesinde konuşan koronun sazlar şefi ve Atatürk Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Mustafa Kışla, 40 gönüllü olarak izleyicilerin karşısına çıktıklarını belirterek, icra ettikleri müziği izleyicilerle paylaşmak istediklerini söyledi.

Şefliğini Dernek Başkanı İsmail Tunç'un yaptığı koro 2 saat sevilen 19 türküyü seslendirdi. Konser sonunda katkı verenlere Dernek Başkanı Ali Tunç ve Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan tarafından plaket verildi.

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