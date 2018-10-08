Serik'te taşeron işçiler sendikalı oldu

SERİK, () - SERİK Belediyesi'nde taşeron şirketten daimi işçi kadrosuna geçen 593 personel, Hizmet-İş Sendikası'na üye oldu.

Taşeron işçi sorununu ortadan kaldıran düzenleme 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçmiş ve buna göre 4 Aralık 2017 itibariyle taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmeleri sağlanmıştı. Bu kapsamda işçilere sendikalı olma yolu da açılmıştı. 696 sayılı KHK ile Serik Belediyesi'nde daimi işçi kadrosuna geçen 593 personelin, sendikalı olması için Serik Belediyesi ve Hak-İş Sendikası yetkilileri arasında protokol yapıldı. Serik Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Hak-İş Genel Başkan vekili Hüseyin Öz, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, İşyeri Temsilcisi Cengiz Erkek ile personel katıldı.

'ÇALIŞANIMIZIN YARINLARIYLA İLGİLİ KAYGISI KALMAYACAK'

Toplantıda konuşan Başkan Ramazan Çalık, "Şükürler olsun ki bir dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle işçimiz, memurumuz ve işverenlerimiz son 15 yılda nefes aldı, rahata kavuştu. Bizler de çalışanlarımız rızkını kazanırken, yarınları ile ilgili kaygıları olmaması için mevcut daimi işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızı sendikalı yapalım istedik. Aslında işçi kardeşlerimin haklarını sendikadan önce belediye başkanınız olarak ben korurum. Sizin haklarınızı korumak ve daha iyi şartlarda çalışmanızı sağlamak öncelikle benim görevim. Haklarınızın korunması konusunda şüpheniz olmasın. Bu zamana kadar yaptığım gibi bundan sonra da daha sağlıklı ve verimli çalışmanız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizin mutluluğunu ve üzüntüsünü birlikte paylaşıyoruz. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR DÖNEME ADIM ATMIŞTIR'

Hak-İş Başkan vekili Hüseyin Öz de "Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla hükümetimiz tarafından çalışma hayatında büyük bir reform hayata geçirildi. Bu reformla yaklaşık 1 milyona yakın çalışanın statüsü değiştirildi. Bu düzenlemenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na ve her zaman işçinin yanında olan Başkan Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Çalık, her zaman sizlerin yanında oldu. Her ne talebimiz olduysa çalışanlarımın yararına ise her türlü desteği ve iş birliğini yapmaya hazırım diyerek, bizleri hiç geri çevirmedi. Taşeron düzenlemesiyle birlikte Türkiye artık yeni bir döneme adım atmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası yetkilileri, personele bilgilendirmede bulundu.

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