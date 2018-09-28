Serik'te tapu sevinci

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ilçedeki mülkiyet sorunlarının çözülmesinin ardından vatandaşları evlerinde ziyaret ederek tapularını verdi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ilçenin 70 yıllık tapu sorununu çözdüklerini ve tapuları hak sahiplerine vermeye başladıklarını söyledi. İlçenin kanayan yarası olan tapu sorununun çözümü için çalıştıklarını ve 4 yıl sonundan ilçenin imar yönünden gelişmesi için 70 yıllık tapu sorununu tarihe gömdüklerini kaydeden Başkan Çalık, "Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk" dedi.

Tapu meselesinin yaklaşık 22 bin kişiyi ilgilendiren büyük bir sorun olduğuna değinen Başkan Ramazan Çalık, "Tüm tapuların bir anda çıkarılması ve dağıtılmasının imkânı yok. Tüm ekiplerimiz çalışıyor ve tapular çıkarılıyor. Biz de hak sahiplerine tapularını kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Orta Mahalle'mizde oturan Mehmet Bedelci'yi evinde ziyaret ederek tapusunu teslim ettik" dedi.

'HAYAL BİLE EDEMEZDİK'

Tapu sevinci yaşayan Mehmet Bedelci de "1954'den bugüne iktidara gelenler tarafından tapu sorununun çözülmesi için sözler almıştık, fakat bir türlü sonuç alınmadı. Hakkımız olan tapuları bu kadar yıl sonra alacağımıza inanmıyorduk. Çok zor zamanlar geçirdik. 70 yıldır bizle kimse ilgilenmedi. Belediye Başkanımız göreve geldiğinde bu konunun çözümü için söz vermişti. Çözüleceğine ihtimal vermiyorduk. Allah emeği geçenlerden razı olsun, yıllar sonra evlerimizde huzur içinde oturuyoruz" dedi.

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