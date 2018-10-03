Serik'te solucan gübresi uygulaması

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () -ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir serada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde yapılan kırmızı Kaliforniya solucan gübresiyle tarım uygulamasının ilk sonuçları incelendi.

Serik'e bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi Köseler mevkisindeki bir serada 10 Eylül'de kapya biber fidelerine uygulaması yapılan solucan gübresinin takibi ve gelişimini incelemek amacıyla program yapıldı. Programa Kaymakam Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede bulunan çiftçiler katıldı.

Serada yapılan uygulama hakkında bilgi veren solucan gübresi üretici Barbaros Gülbay, "Tekirdağ'da bu solucan gübrelerini üretmekteyiz. Solucan gübresini tanıtmak için bu bölgede uygulama yapmaktayız. Gübremiz organik gübredir. Hayvan gübresinin değişik yeşilliklerle fermente edip solucanlara yediriyoruz. Solucanlardan çıkan dışkısını gübre olarak uyguluyoruz. Bu bölgede ilk defa uyguluyoruz. Seracı arkadaşlar bu bölgede sürekli kimyasal ürün kullandıkları için bu çalışmayı yaparsak tüm Türkiye'ye yayılacak. Değişik bölgelerde uygulamalar yaptık. Güzel neticeler aldık. Antalya bölgesinde bu gübrenin uygulanmadığını gördük" dedi.

Solucan gübresi üretimine başlamadan önce sanat yönetmenliği yaptığını belirten Barbaros Gülbay, "Birçok film ve reklamlarda sanat yönetmenliği yaptım. Geleceğin mesleği olarak gördüğüm solucan gübresi işine başladım. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasallar oluşmaya başladı. Bu solucan gübresini ABD'liler 50, İsrailliler de 70 yıldır kullanıyor. Kendi ürettikleri organik sebzeleri kendileri yiyor. Bizim ülkemizde ise kimyasal çok fazla olduğu için yarın öbür gün, çoluğumuz ve çocuğumuzun daha sağlıklı büyümesi için ben bu sektöre gönül verdim ve bu işe başladım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI