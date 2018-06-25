Serik'te seçim kutlaması

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları davul zurna ve havai fişeklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer dün gece Serik'teki İşler Caddesi'nde toplandı. Yaklaşık 5 bin partili, mehter takımı ve davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Kutlamalara Ak Parti'den Antalya milletvekili seçilen Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ile Ak Parti ve MHP milletvekili adayları da katıldı.

Kutlamalar sırasında havai fişek gösterileri yapılırken, kurulan dev ekranda da seçim konuşmaları ve canlı yayınlara yer verildi.

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