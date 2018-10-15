Serik'te kaza: 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 karayolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat istikametine giden Zekeriya Özkan'ın kullandığı 07 JT 808 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 34 VRJ 13 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı otobüsteki turistler yara almadan atlatırken, sürücü Zekeriya Özkan hafif yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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