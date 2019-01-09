Serik'te İYİ Parti'den istifa

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - İYİ Parti'den Serik Belediye Başkan aday adayı da olan Belediye Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz ile birlikte İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesi 13 isim istifa etti.

Ergüven Yılmaz ve 13 yönetim kurulu üyesi İlçe Seçim Kurulu'na giderek, istifa dilekçelerini verdi. İstifa eden 13 kişi parti içi demokrasinin olmadığını öne sürdü. İYİ Parti'den Serik Belediye Başkan aday adayı da olan Belediye Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz, "İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana mücadele ettim. Parti içi demokrasi olmadığını anladığımdan dolayı İYİ Parti meclis üyeliğinden de istifa ettim. Kimseye kırgın değilim" dedi.

FOTOĞRAFLI