Serik'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde su sayacı ve motosiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma yapan polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı yer ve tarihlerde su sayaçları çalınması olayına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, şüpheli E.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda 8 ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlendi. E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI DA YAKALANDI

İlçe merkezinde 07 YCM 03 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını değerlendiren polis, motosikletin cezaevi firarisi C.Ö. ve yanındaki M.İ. tarafından çalındığını ve üçüncü bir şahsa satıldığını tespit etti. Motosikleti satın alan şüphelinin evinde yapılan aramada motosiklet bulunarak el konuldu. Polis C.Ö. ve M.İ. ile motosikleti satın alan şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

