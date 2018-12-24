Serik'te hak sahiplerine tapuları dağıtıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 70 yıllık mülkiyet sorununun çözülmesiyle hak sahipleri tapularına kavuştu.

Serik Belediyesi tarafından Orta Mahalle'de oturan 160 hak sahibi vatandaş için tapu dağıtım töreni düzenlendi. Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Ramazan Çalık, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık 22 bin ailemizi ilgilendiren sorunu çözdük ve tapularını vermeye başladık. Bugün burada bulunun 160 vatandaşımızın özlemle bekledikleri tapularını dağıtarak, sevincine ortak olduk. 2019 yılında da tüm mahallelerimizde hak sahibi olan vatandaşlarımıza tapularını dağıtacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah halkımız yeni dönemde de bizi göreve layık görürse geri kalan tapuların da dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza tapuları hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Tapularını alan vatandaşlar da "70 yıldır tapu sorununun çözülmesini bekliyorduk. Başkanımız söz verdiği gibi bu sorunu çözerek bizleri tapularımıza kavuşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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