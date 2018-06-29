Serik'te FETÖ'den 2 tutuklama

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer şüphelilerden 2'si tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.