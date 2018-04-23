Serik'te 23 Nisan coşkusu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Serik'teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Buradaki törenin ardından 23 Nisan etkinliği Tekeli İlkokulu'nda devam etti. Törene Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından yapıldı. Ekiz, "Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletimizin geleceğidir. Atatürk onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisan'ı bayram olarak hediye etmiştir. Gün geçmişte olduğu gibi milli birlik ve beraberlik günüdür. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen unsurlara fırsat vermeyelim. Bizi biz yapan Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı sırasındaki milli mücadele ruhunu asla unutmayalım. Bizi yıkmaya, bölmeye çalışan her türlü bölücü örgütlere ve düşmanlara karşı vatanını seven, koruyan, milli şuur ve benliğinden vazgeçmeyen bireyler olalım" dedi.

Ekiz'in konuşmasının ardından ilçede bulunan okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerinin sunulmasıyla tören sona erdi.

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