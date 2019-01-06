Serik, Manisa ile berabere kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig, 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, devre arasındaki ikinci hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Belek turizm merkezindeki bir otelin futbol sahasında oynanan hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Artun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Serik Belediyespor, Mehmet Kaya ile bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı. Başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Serik Belediyespor devre arasındaki üçüncü hazırlık maçını 7 Ocak Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor ile oynayacak.

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