Serik Belediyespor'a moral yemeği

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) grubunda şampiyon olarak Ödemiş Spor ile 3'üncü Lige yükselme play-off mücadelesi verecek olan Serik Belediyespor'da teknik ekip ve oyuncular, moral yemeğinde bir araya geldi.

Muğla'da 22 Nisan Pazar günü oynanacak Serik Belediyespor ile Ödemiş Spor arasındaki 3'üncü Lige yükselme play- off maçı öncesi Serik Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyete; iş insanı Ali Aksu tarafından moral yemeği verildi. Serik Belediyesi Deniz Yıldızı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, iş insanı Ali Aksu, teknik direktör Mehmet Şansal da katıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Amacımız ilk kademe maçında rakibimizi geçip hayalini kurduğumuz 3'üncü Lig'e yükselmek istiyoruz. Bugüne kadar oynadığınız futbolla şampiyonluğu hak ettiniz. Tecrübenizle bu maçın da üstesinden geleceğinizden şüphemiz yok. Bu konuda teknik ekibimize ve sizlere güvenimiz tam. Gördüğünüz gibi tüm Serik halkı ve bizler gibi iş insanlarımız da desteğini esirgemiyor. Bugün burada bu organizasyonu düzenleyen iş insanı Ali Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun" dedi.

İş insanı Ali Aksu da "Çıkmış olduğunuz bu kutlu yolda Allah'ın izniyle birinci kademeyi zirvede tamamladınız ve bu konuda Serik halkı sizden çok memnun ve mutlu. Bütün Serik tamamen bu maça kilitlendi ve sizi Muğla'da bekliyor olacak. Sizden ricamız daha önce yaşattığınız sevinçleri bu maçta da yaşatmanız. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız" diye konuştu.

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