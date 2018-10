Serik Belediyespor'a moral yemeği

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor takımı hafta sonu oynanacak Diyarbekirspor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu. Yemekte Serikli iş insanı Yusuf Tosun kulübe 50 bin lira yardım yaparken, Diyarbekirspor maçının kazanılması halinde 50 bin lira daha vereceğini açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 13 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Diyarbekirspor maçı öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde buluştu. Serik Belediyesi Boğazkent Deniz Yıldızı Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, iş insanı Yusuf Tosun ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Bu zamana kadar bütün işlerimiz rast gitti. Bundan sonra da rast gider. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Takım ruhunu bozmayalım. Siz her zaman her şeyin en güzeline layıksınız. Sadece Serikspor için değil, kendiniz için de oynuyorsunuz. Bunun bilinci içindesiniz. Sporda başarı olmadan onun tadı olmuyor. Başarıdan önce insan olarak yapmamız gereken işler de var. Saha dışında çok geriliyoruz ama saha içinde sizler de çok geriliyorsunuz. Ona bir fren konulması gerekir. Sakin olmakta fayda var. Bu nihayetinde bir spordur. Kavgaya ve dövüşe gerek yok. Hepinizle gurur duyuyorum. Bazen zoru çok kolay yapıyorsunuz. Ama kolayı çok zor yapıyorsunuz. Bilinçli oynayınca başarı kendiliğinden gelecektir. Diyarbekirspor maçını alırsanız tarihe geçersiniz. Bunun bilincindesiniz. Orada Diyarbekirspor'u yenecek gücümüz de var. Cizre'yi yendiniz, onları da yenebilirsiniz. Siz mücadele edin, takdiri Allah'a bırakalım. Her zaman hak eden kazanır" dedi.

Yemekte iş insanı Yusuf Tosun, Serik Belediyespor'a destek amacıyla kulüp yetkililerine 50 bin liralık çeki teslim etti. Yusuf Tosun, "Serikspor sevdası bir başkadır. Yönetimdeki tüm arkadaşlara ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Hafta sonu oynanacak Diyarbekirspor maçında takımın galip gelmesi halinde 50 bin lira daha yardımda bulunacağımı belirtmek isterim. Buradan tüm iş insanlarımıza sesleniyorum. Hepimiz takımımıza sahip çıkalım. Takımımızı hep birlikte yukarı çıkaralım. Ben başlattım. Umarım devamı diğer iş insanlarından gelecektir. Serikliler takımlarına sahip çıkmayı sever" diye konuştu.

