Serik Belediyespor'a destek ziyareti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor'a destek veren siyasi parti ve STK başkanları, Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

Serik Belediyespor için düzenlenen destek kampanyasına ilk destek siyasi parti ve STK başkanlarından geldi. Başkanlar aldıkları karar doğrultusunda Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Serik Belediyespor yöneticileri de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Birlik ve beraberlik içerisinde Serik Belediyespor için üzerimize ne düşüyorsa yapmak hepimizin boynunun borcudur. Siyasi ayrım gözetmeksizin spora her zaman destek verdik. Serik Belediyespor'u bir marka yaptık. Amatörden profesyonel lige çıkardık. Bu da tüm Serik halkının ve sizlerin desteğiyle olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte Serikspor için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapalım" dedi.

Toplantıda hazır bulunan Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Yusuf Etli, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur, BBP İlçe Başkanı Halil Güzel, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, Hal Komisyoncuları Dernek Başkanı Yusuf Yılmaz ve avukat Rasim Demirkan maddi olarak yardımda bulundu.

Siyasi parti ve STK başkanları kendi yardımları dışında iş insanları ve esnaftan da yardım ve destek için kampanya düzenleyeceklerini kaydetti. Toplantıda Serik Belediyespor için neler yapılabileceği konuları görüşüldü.

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