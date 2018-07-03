Serik Belediyespor 3'üncü Grup'ta

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor bu sezon yükseldiği TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü Grup'ta mücadele edecek.
Serik Belediyespor'un TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği grup belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Orhan Saka Amatör Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucunda Serik temsilcisi 3'üncü Grup'a düştü. Kura çekimine Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Futbol Şube Sorumlusu İsmail Kökalışlar katıldı.
Başkan Aksu, "Kura çekimine kulübümüzü temsilen katıldık. Tüm takımlara 2018- 2019 futbol sezonu hayırlı olsun. Tüm maçlar centilmence geçmesini diliyorum" dedi.
Serik Belediyespor'un gruptaki rakipleri 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar SK, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Adliyespor, Bayburt Grup Özel İdare, Bucaspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş., Fatsa Belediyespor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Birlik Spor A.Ş., Kocaelispor, Muğlaspor, Payasspor ve Turgutluspor oldu.
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