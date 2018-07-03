Serik Belediyespor 3'üncü Grup'ta

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyespor bu sezon yükseldiği TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü Grup'ta mücadele edecek. Serik Belediyespor'un TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği grup belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Orhan...