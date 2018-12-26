Serik Belediyesi'ne GES geliri

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde 115 bin lira kar yaptı.

Serik Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde 2015 yılında projelendirilen ve 2017 yılında kurulan GES sayesinde bu yıl 115 bin lira kar edildi. Bölgede enerji faaliyetlerinin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak kurulan GES projesi, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi binası çatısında faaliyet gösteriyor. 200 kWp kapasitelik kurulu güce sahip olan GES, faaliyete geçtiğinden itibaren yaklaşık olarak 270 megavat saat elektrik enerjisi üretti. Çevre dostu, temiz enerji kaynağı olan santralle 142 bin ton karbondioksitin doğaya zarar vermesinin de önüne geçildi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yenilenebilir enerjilerin hem ülke ekonomisine hem de belediyeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Belediyecilikte enerji çok önemlidir. Ama belediyeler içerisinde öz kaynak oluşturmak çok daha önemlidir. Sadece hazineden gelen yardımla birçok hizmetleri yürütme imkanı kısıtlı olabilir ama belediyeye öz kaynak yaratırsanız birçok projeyi gerçekleştirmede size yardımcı olur" dedi.

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