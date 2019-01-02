Serik Belediyesi'nde yılın ilk meclisi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Serik Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın yönettiği oturumda yapıldı. 13 maddenin görüşüldüğü mecliste Belediye Denetim Komisyonu seçimleri siyasi partilerin grup sözcülerinin teklifiyle kapalı zarf usulü yapıldı. Komisyona Ak Parti'den Yusuf Kaya, Cevriye Yıldız ve Kani Demir, MHP'den Mahmut Erdem ve CHP'den Abdullah Akbaba seçildi.

Gündemde bulunan 6 madde görüşülmek üzere oybirliğiyle ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler ise gündemden çekildi.

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